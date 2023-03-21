Куски железа раскидало по всей дороге: на трассе Челябинск – Екатеринбург жестко столкнулись три фуры

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области на автодороге М5 в жуткой аварии столкнулись три грузовика. Крупный Freightliner, по предварительным данным ГИБДД, врезался в MAN дорожников. От удара первая машина перевернулась и в нее «впечатался» еще один Freightliner, который также улетел в сторону и опрокинулся.

– Предварительно пострадавших в ДТП нет. В настоящее время принимаются все меры по ликвидации происшествия, – сообщили в Управлении Госавтоинспекции Челябинской области.

На кадрах видно, что машины серьезно повреждены. Всюду валяются куски искореженного железа. Один из перевернувшихся грузовиков частично перегородил дорогу, другой – улетел в кювет.

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