Черный автомобиль перегородил проспект Ленина возле ЮУрГУ

Машину увидели в третьем часу дня Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Челябинцев удивил черный автомобиль, стоявший поперек дороги на проспекте Ленина возле ЮУрГУ. Снимок сделал читатель КП-Челябинск.

— Машина стояла около получаса. Вроде целая, в салоне никого не было, — недоумевает челябинец. — В 3 часа приехал эвакуатор.

Автор фото предполагает: машина могла выкатиться с парковки, так как водитель забыл поставить ее на ручник.

Через некоторое время за ней приехали ГИБДД и эвакуатор Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Мы обратились за комментарием в ГИБДД города, но там ответили, информации по автомобилю нет. Впрочем, на фото с эвакуации видно, что на место выезжали сотрудники ДПС.

Напомним, ноябре на автодороге Меридиан грузовик со свердловскими номерами перегородил полосу прямо перед подъемом на мост и простоял так два дня. Оказалось, что у машины полетел двигатель.

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