Южноуралец угадал все числа, которые выпали в лотерее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Челябинской области выиграл 6 миллионов рублей в лотерею. Об этом стало известно утром 21 марта. Южноуралец купил билет на сайте лотереи буквально за несколько минут до начала розыгрыша, и он оказался счастливым.

Чтобы победить, нужно было угадать все числа, которые выпадут в лотерее. Именно так у него и получилось. Победить отметил числа 17, 18, 15, 8, 13, 20, 4, 5 и в один миг стал миллионером. Его точный выигрыш составил 5 914 980 рублей. А сам билет ему обошелся в 600 рублей.

В прошлом году один челябинец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей, но почему-то не пришел за своим выигрышем.

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