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НовостиОбщество21 марта 2023 12:17

Челябинская область сменила своего представителя в Общественной палате РФ

Промышленник Евгений Андреев назначен представителем Челябинской области в Общественной палате РФ
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Евгений Андреев. Фото: общественная палата Челябинской области

Евгений Андреев. Фото: общественная палата Челябинской области

Новым представителем Челябинской области в общественной палате РФ стал Евгений Андреев. Он сменит Олега Дубровина, который занимал этот пост в предыдущем созыве.

— Путем тайного голосования члены палаты выбрали Евгения Андреева. Его кандидатуру, выдвинутую советом, поддержало большинство из них, — рассказали в пресс-службе общественной палаты региона.

Евгений Андреев работает директором представительства группы компаний «Магнезит» в Челябинске. В региональной ОП занимает пост заместителя председателя. Кроме того, он является членом правления ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей».

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