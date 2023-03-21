Роспотребнадзор не исключил возникновение вспышки кори в Челябинской области

Кампания по вакцинации от кори стартует во всех регионах с апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале года в нескольких регионах России стало известно о вспышках кори. Медики не исключают, что новые случаи заболевания могут подтвердиться и в Челябинской области. Однако речи об эпидемии идти не может, поскольку у южноуральцев сформировался коллективный иммунитет к вирусному заболеванию. В регионе возможны только вспышки кори. Об этом в ходе пресс-конференции в медиахолдинге «Гранда Пресс» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

— Сегодня мы можем говорить о том, что среди лиц в возрасте до 45 лет иммунная прослойка составляет не менее 95%, среди лиц до 35 лет – 98%, а среди детей – не менее 99%. Нужно иметь ввиду, что наше старшее поколение практически всё перенесла корь. Эти показатели говорят о том, что, если корь «зайдет» на территорию региона, то эпидемии не будет, но вспышка возможна, — заявила Татьяна Софейкова.

Тем не менее медики призывают южноуральцев пройти вакцинацию. Даже если человек уже переболел корью, то лишней прививка не будет. Татьяна Софейкова отметила, что всем представителям бизнеса и руководителям организаций в ближайшее время будет рекомендовано провести вакцинацию среди сотрудников. Прививочная кампания также коснется мигрантов и лиц без определенного места жительства.

Как рассказала главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик, за последнее время в регионе были всего две большие вспышки заболевания корью – в 2011 и в 2018 годах. В обоих случаях вирус подхватывали дети. В 2011 году сначала заболела мама новорожденной девочки, а после нее уже сам ребенок. Врачи приложили много усилий, чтобы спасти их. В 2018 году корь сначала «завезли», а потом и «увезли» из региона. Пятилетняя девочка подхватила вирус, находясь в самолете.

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