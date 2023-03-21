Частный медцентр в Челябинске отказался обслуживать ребенка-инвалида по правительственному сертификату

Медклиника не стала обслуживать ребенка-инвалида по сертификату от правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частный реабилитационный центр в Челябинске отказался обслуживать ребенка-инвалида. Его мама предоставила выданный правительством региона сертификат, который может покрывать стоимость услуг до 100 тысяч рублей. О ситуации узнала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она раскритиковала действия медцентра и пообещался разобраться в проблеме.

— Сертификат – это деньги областного бюджета, которые гарантированно будут перечислены на счет медцентра или другой организации, как только заказчик (например, родители) подписал акт оказанных услуг. Поэтому позиция некоторых частных клиник, которые лишают детей права на лечение и реабилитацию при поддержке на уровне региона, мне совершенно непонятна. Будем разбираться в каждой подобной истории, чтобы маленькие пациенты не оставались без поддержки, — отметила Ирина Гехт в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2023 году компенсацию на оздоровление детей-инвалидов в Челябинской области увеличили с 28 до 100 тысяч рублей. Поддержка предоставляется в виде сертификатов на реабилитацию либо в качестве компенсации уже понесенных расходов. Деньги можно направить на различные программы восстановления, оздоровление ребенка, покупку путевки в санаторий и многое другое. Причем сертификат действует не только в госорганизациях, но и в частных учреждениях.

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