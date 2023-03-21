В двух городах Челябинской области для предотвращения пробок и ДТП внедрят интеллектуальную транспортную систему

К интеллектуальной транспортной системе подключат светофоры и дорожные видеокамеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Челябинской области собирается запустить в двух городах региона интеллектуальную транспортную систему. Она поможет сократить количество пробок и аварий на дорогах, а также перераспределять автомобильные потоки. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Южно-уральский центр дорожных испытаний.

Проект будет реализован в Челябинске и Магнитогорске. К интеллектуальной транспортной системе подключат светофоры, дорожные видеокамеры, а также различные датчики метеоусловий, контроля веса и габаритов. Участие человека в работе программы будет минимальным, но возможно переключение на ручной режим. Специально для этих целей в каждом городе создадут центр управления.

На разработку системы готовы потратить максимум 208 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. После подписания контракта работы нужно выполнить к октябрю 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru