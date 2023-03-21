Главный муфтий УрФО открыл мечеть для осужденных в Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

В исправительной колонии №18 города Магнитогорска Челябинской области построили новую мечеть для осужденных. На торжественное открытие приехал главный муфтий УрФО Ринат Раев. Он лично перерезал красную ленточку на входе в здание и прочитал молитвенный намаз.

Главный муфтий УрФО осмотрел мечеть и убедился, что в ней есть все необходимое для совершения религиозных служб и ритуалов. Он также встретился с осужденными, которые исповедуют ислам. Ринат Раев обратился к ним с напутственными словами: говорил о важности и ценностях религии, призывал творить добрые дела и помогать нуждающимся.

В ГУФСИН России по Челябинской области отметили, что исправительная колония №18 разделена на две жилые зоны - №1 и №2. В первой мечеть построили в 2015 году. В церемонии открытия также принимал участие Ренат Раев.

— Взаимодействие ГУФСИН России по Челябинской области с представителями традиционных для нашей страны религиозных конфессий ведется на постоянной основе. Эта работа направлена на исправление и ресоциализацию осужденных, – подчеркнул врио начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными ГУФСИН области Андрей Симонов.

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