В Еманжелинске представили нового прокурора

Новый прокурор имеет 10-летинй стаж работы
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Новым прокурором Еманжелинска стал младший советник юстиции Андрей Молчан. Во вторник, 21 марта, его представили коллективу надзорного ведомства и руководству городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Андрей Молчан имеет 10-летний стаж работы. Он занимал должности помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска, а затем помощника прокурора Калининского района Челябинска. С ноября 2018 года работал заместителем прокурора Ленинского района Челябинска.
Молчан заменит на посту Роберта Шамсутдинова. Прежний руководитель сейчас возглавляет прокуратуру Чебаркуля. На новое место работы его перевели в сентябре прошлого года.
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