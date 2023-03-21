На телеканале «Моя планета» покажут документальный фильм о падении метеорита в Челябинской области

Метеорит в Челябинской области упал 10 лет назад. Фото: предоставлено КП

Телеканал «Моя планета» покажет документальный фильм о падении метеорита в Челябинской области. Съемочная группа уже побывала в столице Южного Урала и с помощью компьютерной графики воспроизвела события 10-летней давности. Премьера фильма состоится в апреле.

— Ведущий Антон Зайцев с коллегами снимали передачу в Челябинске и сделали забавную графику, посвященную метеориту. Зацените, как это могло выглядеть в реальности, — говорится в анонсе телеканала «Моя планета».

Напомним, 15 февраля 2013 года огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу и взорвался так, что волной вынесло стекла в домах нескольких городов. Самый большой осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль — сегодня он хранится в музее. КП-Челябинск выяснила, что сейчас происходит с космическим гостем под стеклянным куполом.

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