От вылета отделяет одно поражение: магнитогорский «Металлург» в третий раз подряд проигрывает омскому «Авангарду»

Магнитогорцев от вылета отделяет одно поражение. Фото: ХК «Металлург»

Серия второго раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ переместилась из Омска в Магнитогорск. Напомним, «Металлург» начал домашние матчи, проигрывая в серии до четырех побед 0-2.

И сегодня, 21 марта, хозяева поначалу огорчили своих болельщиков, пропустив гол на шестой минуте (шайбу после рикошета от вратаря забросил Корбэн Найт). Но спустя шесть минут Максим Карпов сравнял счет, замкнув передачу Майе.

Второй период оказался безголевым. А за шесть минут до конца третьего отрезка матча Григорий Дронов мощно и точно пробил под перекладину — 2:1 в пользу «стальных лис». Магнитка впервые в этой серии с «Авангардом» повела в счете. Напомним, в двух предыдущих матчах в Омске «сталевары» всегда были в роли догоняющих. Хотя эту статистику «ястребы» быстро подправили — спустя полторы минуты Виктор Сведберг снова делает счет ничейным, в касание зарядив в «девятку» и перевел матч в овертайм — 2:2.

В дополнительном периоде уже на пятой минуте «Авангард» решил исход матча: Арсений Грицюк оказался в нужное время и в нужном месте на «пятачке» и удачно заколотил шайбу в незащищенный угол ворот. Итог — 3:2 в пользу омского «Авангарда».

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