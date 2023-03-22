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НовостиОбщество22 марта 2023 3:40

В Челябинской области собираются отремонтировать 1,2 тысячи километров дорог

На работу уйдет пять лет
Елена КОЛЧИНА
Отремонтировать собираются асфальт на десятках участков

Отремонтировать собираются асфальт на десятках участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области планируют реконструировать, отремонтировать и построить 1 188 километров дорог. Правда, сделают это не сразу, а постепенно, в период с 2023 до 2027 года. О планах рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Челябинская область на первом месте среди уральских регионов по объемам запланированного дорожного ремонта и строительства. На втором — Свердловская область, где рассчитывают починить 1088 километров трасс, на третьем — Курганская, где обновят 955 километров. В остальных регионах УрФО пятилетние планы по дорожному ремонту охватывают менее чем по 250 километров трасс.

Тем временем в Челябинске объявили, что полноценный дорожный ремонт начнется не раньше апреля. Пока что рабочие только заделывают ямы на нескольких улицах.

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