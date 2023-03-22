В челябинском аэропорту из-за штормового предупреждения задержали рейс в Норильск

Пассажирам придется провести больше трех лишних часов в Челябинске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Челябинска утром 22 марта не смог отправиться самолет в Норильск. Sukhoi Superjet авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 7:05, но рейс отложили почти на три с половиной часа — до 10:30.

— На рейс зарегистрировано 64 пассажира, из них 5 несовершеннолетних, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве обещают проследить за тем, чтобы задержавшимся в Челябинске пассажирам оказали все необходимые услуги.

Причина затруднений — плохая погода, из-за которой аэропорт Норильска приостановил работу. В Норильске идет снег и дует сильный ветер. По прогнозу, ветер может достигнуть скорости 30 метров в секунду, действует штормовое предупреждение. (На прошлой неделе в городе четыре дня подряд дул ветер со скоростью 33 метра в секунду, с многоквартирных домов срывало крыши). Дорогу до аэропорта перекрыли. Пассажиров до воздушной гавани довозят специально собранной колонной автобусов.

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