«Один неосторожный шаг»: спасатели эвакуировали туристку, неудачно упавшую при прогулке по Таганаю

Челябинку увезли на снегоходе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области помощь спасателей понадобилась туристке, которая получила травму во время экскурсии по горам.

Жительница Челябинска 21 марта приехала на Таганай. Вместе с другими туристами она поднялась по оборудованной тропе на Двуглавую сопку. Но вернуться самостоятельно уже не смогла — поскользнулась на лестнице.

— Один неосторожный шаг привел к травме правого колена. Женщина услышала характерный звук и почувствовала острую боль, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Близкие кое-как помогли туристке добраться до приюта «Белый ключ», а там дежурный вызвал спасателей. На снегоходе пострадавшую эвакуировали к центральной усадьбе нацпарка «Таганай».

От срочной госпитализации женщина отказалась, решила лечиться поближе к дому, в Челябинске.

Ранее в Челябинской области столкнулись три грузовика. Один из ни опрокинулся.

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