«Один неосторожный шаг»: спасатели эвакуировали туристку, неудачно упавшую при прогулке по Таганаю

Челябинку увезли на снегоходе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области помощь спасателей понадобилась туристке, которая получила травму во время экскурсии по горам.
Жительница Челябинска 21 марта приехала на Таганай. Вместе с другими туристами она поднялась по оборудованной тропе на Двуглавую сопку. Но вернуться самостоятельно уже не смогла — поскользнулась на лестнице.
— Один неосторожный шаг привел к травме правого колена. Женщина услышала характерный звук и почувствовала острую боль, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Близкие кое-как помогли туристке добраться до приюта «Белый ключ», а там дежурный вызвал спасателей. На снегоходе пострадавшую эвакуировали к центральной усадьбе нацпарка «Таганай».
От срочной госпитализации женщина отказалась, решила лечиться поближе к дому, в Челябинске.
Ранее в Челябинской области столкнулись три грузовика. Один из ни опрокинулся.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru