В Челябинске иномарка врезалась в светофор

Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске утром 22 марта иномарка выехала за пределы дороги и попала в аварию. ДТП случилось возле дома №28 по улице Володарского.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 32-летний мужчина за рулем Hyundai врезался в опору светофора и повредил ее.
Заодно машина повалила на землю дорожный знак.
Фото: Егор ИВЛЕВ
— В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее в Челябинской области УАЗ опрокинулся после столкновения с грузовиком.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru