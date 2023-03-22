В Челябинске иномарка врезалась в светофор

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске утром 22 марта иномарка выехала за пределы дороги и попала в аварию. ДТП случилось возле дома №28 по улице Володарского.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 32-летний мужчина за рулем Hyundai врезался в опору светофора и повредил ее.

Заодно машина повалила на землю дорожный знак.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— В результате ДТП никто не пострадал, — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинской области УАЗ опрокинулся после столкновения с грузовиком.

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