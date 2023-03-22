В Челябинской области родители 900 детей-инвалидов смогут воспользоваться сертификатом на реабилитацию

Сертификатом можно можно оплатить различные виды терапии, процедуры и занятия со специалистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов начали выдавать в Челябинской области. Об этом сообщила на пресс-конференции министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Она напомнила, что ранее на уровне региона действовала компенсация за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов в размере 28 тыс. рублей. В этом году область увеличила объемы данной меры поддержки почти в четыре раза, до 100 тыс. рублей. При этом теперь вместо денежных средств родители смогут получить сертификат, которым можно оплатить различные виды терапии, процедуры и занятия со специалистами.

Ирина Буторина уточнила, что возможность воспользоваться форматом компенсации по-прежнему сохраняется.

— Здесь важно понимать, что в этом случае родители самостоятельно вкладывают средства на прохождение процедур, после чего обращаются в органы социальной защиты для возмещения суммы в пределах 100 тыс. рублей, — отметила министр. — Однако в течение года изменить форму этой меры поддержки не удастся. Если изначально родители приняли решение оплатить услуги по сертификату, то компенсацией воспользоваться уже не получится. Мы готовы работать с семьями индивидуально, если вдруг оказанная услуга оказалась уникальной и медицинский центр отказывается принимать сертификат.

По прогнозу министерства, в этом году данной мерой поддержки воспользуются родители 900 детей. На эти цели планируется направить более 90 млн. рублей. Обращаться с заявлением на получение сертификата или компенсации необходимо в управление социальной защиты по месту жительства. Главные критерии для участия — наличие у ребенка статуса инвалида и рекомендации от лечащих врачей о необходимости прохождения той или иной процедуры реабилитации.

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