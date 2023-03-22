В Челябинской области 22 марта ограничили движение на трассе М-5 после ДТП с тремя грузовиками

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области 22 марта ограничили движение на трассе М-5. Водители могут столкнуться с трудностями 27-м километре подъезда к Екатеринбургу, в окрестностях Долгодеревенского. Там накануне произошла авария с тремя грузовиками.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, для машин открыта только одна полоса.
Фото: Трасса м5 Уфа-Челябинск/vk.com
Часть дороги занята тяжелой техникой: с места аварии пытаются вытащить опрокинувшиеся автомобили.
Напомним, ДТП случилось 21 марта. Грузовой Freightliner врезался в самосвал дорожной службы и перевернулся. С опрокинувшимся грузовиком столкнулся еще один Freightliner и тоже опрокинулся.
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