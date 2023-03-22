Следственный комитет проверит челябинский медцентр, где не стали обслуживать ребенка-инвалида

Региональная компенсация на оздоровление составляет 100 тыс. рублей, но оказалось, что использовать сертификат получается не везде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске Следственный комитет начал проверку после сообщений о ребенке с инвалидностью, которого отказались принимать на реабилитацию в одном из частных медицинских центров. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», сотрудники СК сейчас уточняют все детали ситуации.

— Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, о проблеме челябинской семьи рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. К ней мать ребенка пришла за помощью. Женщина пыталась получить услуги частного медцентра по региональному сертификату на реабилитацию. Этот сертификат покрывает расходы до 100 тыс. рублей. По словам Ирины Гехт, оплата помощи ребенку с инвалидностью гарантирована. Загвоздка в том, что деньги по сертификату перечисляют лишь после оказания всех услуг, а в медцентре запрашивали предоплату.

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