Выстроилась очередь из ведерок: в челябинском МФЦ с потолка потекла вода

Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Интерьер многофункционального центра «Мои документы» на улице Труда в Челябинске дополнили тряпки и ведерки. Это не дизайнерское решение: сотрудникам МФЦ пришлось принимать экстренные меры из-за протекшего потолка. Как сообщают посетители, вода стала капать сразу в нескольких местах.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
С еще более серьезными проблемами столкнулись несколько месяцев назад в МФЦ Снежинска. Там из-за протекшей крыши случился настоящий потоп, пол целиком ушел под воду.
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