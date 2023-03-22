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НовостиОбщество22 марта 2023 7:53

Выстроилась очередь из ведерок: в челябинском МФЦ с потолка потекла вода

В челябинском МФЦ с потолка потекла вода
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Интерьер многофункционального центра «Мои документы» на улице Труда в Челябинске дополнили тряпки и ведерки. Это не дизайнерское решение: сотрудникам МФЦ пришлось принимать экстренные меры из-за протекшего потолка. Как сообщают посетители, вода стала капать сразу в нескольких местах.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С еще более серьезными проблемами столкнулись несколько месяцев назад в МФЦ Снежинска. Там из-за протекшей крыши случился настоящий потоп, пол целиком ушел под воду.

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