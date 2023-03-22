В Челябинской области мужчина сам у себя украл телефон и попал под суд

Свой мобильник он заложил в ломбард Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Златоусте будут судить 48-летнего мужчину, который сам у себя украл телефон и заявил об этом в полицию. В январе этого года у южноуральца был веселый алкогольный вечер, но выпивка закончилась. Тогда к нему пришла потрясающая идея: заложить мобильник в ломбард и купить еще спиртного. Мужчина так и сделал, но на следующий день захотел выкупить телефон обратно, правда, денег для этого уже не было.

Тогда мозг нашего гения породил еще более гениальную мысль: заявить в полицию о краже телефона и вернуть его таким образом. В дежурной части он написал заявление, но правоохранители быстро выяснили, как все было на самом деле. В итоге на мужчину завели уголовное дело за ложный донос.

— Он обвиняется по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь он может получить до 120 тысяч рублей штрафа, либо до 480 часов исправительных работ.

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