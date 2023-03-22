Фирма, оскандалившаяся с центром шорт-трека в Челябинске, сорвала сроки строительства детсада

Детский сад на 140 мест в Копейске так и не построили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Копейске оштрафовали компанию, которая не построила детский сад в обозначенные сроки. Организация «Стройтранссоюз» выиграла контракт по национальному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». К 30 ноября 2022 года в Копейске должен был появиться новый детский сад на 140 мест, но этого не случилось.

В связи с этим против организации завели административное дело и оштрафовали.

— Постановлением мирового судьи юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 1 277 262 рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Эта компания уже не первый раз становится объектом внимания прокуратуры и других ведомств. В октябре прошлого года ее директор Михаил Азаматов получил 4 года колонии и 39 млн рублей штрафа за махинации при строительстве биатлонного центра имени Ишмуратовой в Златоусте. А еще он засветился в уголовном деле, связанном со строительством центра шорт-трека в Челябинске.

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