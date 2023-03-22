«Никаких подводных камней»: за реабилитацию детей-инвалидов медцентры получат деньги в срок

Сертификатом можно воспользоваться в разных организациях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинские центры, занимающиеся реабилитацией детей с особыми потребностями, настороженно относятся к новой мере социальной поддержки — сертификатам. Работники центров опасаются, что по каким-либо причинам не получат деньги за оказанные детям услуги.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина поспешила развеять данные сомнения на прошедшей пресс-конференции. По ее словам, все средства в полном объеме будут перечислены реабилитационным центрам после завершения курса терапии и подписания родителями акта оказанных услуг.

— Никаких подводных камней для медцентров здесь нет. Родители должны будут подать пакет документов для оплаты в органы социальной защиты населения по месту жительства. Максимальный срок получения средств на счета поставщиков составляет порядка 45 дней. Это время необходимо для обработки поступающих документов, — сообщила министр.

Вместе с тем она уточнила, что у пользователей правительственного сертификата есть возможность разбить сумму на несколько частей и получить реабилитацию в разных организациях. В таком случае деньги так же будут перечислены каждому медцентру после подписания актов выполненных работ, а для того, чтобы организации и сами родители могли отследить, сколько средств осталось на сертификате, органы соцзащиты будут ставить отметки на документе. Помимо этого, министерством предусмотрены различные защитные механизмы во избежание попыток мошенничества.

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