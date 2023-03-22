Вместо H&M в челябинском ТРК «Алмаз» откроется магазин Gloria Jeans нового формата

Магазин начнет работу в ближайшие выходные Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинском ТРК «Алмаз» 25 марта откроется магазин Gloria Jeans. Он займет площадку на втором этаже, которую раньше арендовал H&M.

Как сообщает ритейлер, в «Алмазе» будет работать магазин нового формата. В Gloria Jeans в прошлом году сменили концепцию, стали делать ставку на большие торговые площади с новым интерьером, площадками для ожидания и отдыха покупателей.

Еще один новый магазин Gloria Jeans откроется 1 апреля на первом этаже челябинского ТРК «Родник».

Напомним, шведский ритейлер H&M окончательно закрыл свою последнюю орговую точку в Челябинске осенью 2022 года. Компания ушла из России.

Недавно в ТРК «Алмаз» сменил название магазин женской одежды Sinsay. Теперь он работает под вывеской «Син».

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