В Челябинске могут увеличить зарплаты педагогов и медиков на 5-10%

Повышение, если его утвердят, коснется только муниципальных организаций Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске собираются увеличить зарплату медикам и педагогам, работающим в муниципальных организациях. Инициативу одобрила комиссия городской думы по социальной политике. Теперь предложение предстоит рассматривать челябинской гордуме в полном составе.

Оклады педагогов планируют поднять на 5%, а медработников — на 10%.

Одновременно изменят правила начисления надбавок учителям за выслугу лет.

— Предлагается установить надбавку в твердом размере 10, 15 и 20 процентов, исключив формулировку «до», — рассказали в гордуме.

Кроме того, могут измениться зарплаты сотрудников городских учреждений культуры. Уже с 1 апреля депутаты хотят на 4% сократить им надбавку за непрерывный стаж, но на 20% поднять должностные оклады.

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