Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 10:35

В Челябинске могут увеличить зарплаты педагогов и медиков на 5-10%

Эту идею предварительно одобрили в городской думе
Елена КОЛЧИНА
Повышение, если его утвердят, коснется только муниципальных организаций

Повышение, если его утвердят, коснется только муниципальных организаций

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске собираются увеличить зарплату медикам и педагогам, работающим в муниципальных организациях. Инициативу одобрила комиссия городской думы по социальной политике. Теперь предложение предстоит рассматривать челябинской гордуме в полном составе.

Оклады педагогов планируют поднять на 5%, а медработников — на 10%.

Одновременно изменят правила начисления надбавок учителям за выслугу лет.

— Предлагается установить надбавку в твердом размере 10, 15 и 20 процентов, исключив формулировку «до», — рассказали в гордуме.

Кроме того, могут измениться зарплаты сотрудников городских учреждений культуры. Уже с 1 апреля депутаты хотят на 4% сократить им надбавку за непрерывный стаж, но на 20% поднять должностные оклады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru