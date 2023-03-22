Металл смялся, как бумага: в Челябинской области иномарка заехала под КАМАЗ

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Два человека пострадали в ДТП, которое случилось днем 22 марта в Челябинской области. На 109-м километре подъезда к Екатеринбургу легковая Toyota врезалась в грузовик.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, обе машины ехали со стороны Екатеринбурга. Водитель КАМАЗа остановился на светофоре, увидев запрещающий сигнал. А вот 36-летний водитель ехавшей следом Toyota не затормозил. Иномарки оказалась под грузовиком. Части легковой машины смяло, а местами разорвало, словно они не были сделаны из металла

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП два пассажира автомобиля Toyota получили телесные повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Челябинске в тот же день машина съехала с дороги и врезалась в светофор.

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