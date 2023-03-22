Возле ДС «Юность» начали возводить амфитеатр, хотя должны были достроить неделю назад

Амфитеатр появится рядом с памп-треком
В Челябинске началось строительство амфитеатра возле ДС «Юность». Все бы ничего, вот только по контракту его должны были сдать еще неделю назад, 15 марта. Однако, первые железобетонные блоки в сквере появились лишь сегодня. Сейчас рабочие устанавливают их.
Изначально контракт на создание амфитеатра получила компания «Лама» из Перми. Но к работам фирма даже не приступила и получила штраф в размере 2 750 000 рублей. В итоге тендер выиграл индивидуальный предприниматель Игорь Семенов — он согласился выполнить работы за 2 707 964 рубля. Будут ли введены какие-то санкции за сдачу объекта позже срока, пока неизвестно. Журналист КП-Челябинск направит запрос в администрацию города.
В основу амфитеатра будут заложены железобетонные блоки, а сверху установят деревянные сидения.
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