Возле ДС «Юность» начали возводить амфитеатр, хотя должны были достроить неделю назад

Амфитеатр появится рядом с памп-треком

В Челябинске началось строительство амфитеатра возле ДС «Юность». Все бы ничего, вот только по контракту его должны были сдать еще неделю назад, 15 марта. Однако, первые железобетонные блоки в сквере появились лишь сегодня. Сейчас рабочие устанавливают их.

Изначально контракт на создание амфитеатра получила компания «Лама» из Перми. Но к работам фирма даже не приступила и получила штраф в размере 2 750 000 рублей. В итоге тендер выиграл индивидуальный предприниматель Игорь Семенов — он согласился выполнить работы за 2 707 964 рубля. Будут ли введены какие-то санкции за сдачу объекта позже срока, пока неизвестно. Журналист КП-Челябинск направит запрос в администрацию города.

В основу амфитеатра будут заложены железобетонные блоки, а сверху установят деревянные сидения.

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