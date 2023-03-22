Минкульт Челябинской области и «Комсомольская правда» подписали соглашение о сотрудничестве

Это уже не первая договоренность между челябинской «Комсомолкой» и региональным минкультом. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

Сегодня, 22 марта, министерство культуры Челябинской области, дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий и три региональных СМИ подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь на «Комсомольской правде — Челябинск» будут циклы тематических передач и публикаций. И это вдобавок к тем, что с декабря прошлого года выходят в эфире нашего радио.

Региональное ведомство хочет создать единое медиапространство, чтобы еще больше людей заинтересовались искусством и культурой. Ведь, по данным исследователей из Mediascope, СМИ — один из главных каналов, через который аудитория получает информацию о культуре.

— Наметилась позитивная тенденция: освещение культурных и светских событий привлекает больше внимания читателей, чем всевозможные происшествия и ЧП, — рассуждает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Соглашение позволит перевести наши имеющиеся договорённости на другой уровень. Таким образом, освещение культуры в СМИ перестает быть хаотичным.

Министерство культуры подписало соглашение с тремя СМИ: «Комсомольской правдой», «Гранадой Пресс» и медиахолдингом ОТВ. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

Министерство культуры работает со всеми СМИ региона. Но это соглашение подписали с тремя ведущими: «Комсомольской правдой», «Гранадой Пресс» и медиахолдингом ОТВ. По мнению директора издательского дома «Комсомольская правда» в Челябинске Екатерины Парфеновой, каждый холдинг дополняет друг друга и охватывает разные категории жителей. Благодаря всему этому все южноуральцы будут проинформированы о том, что происходит в культурной жизни областного центра.

— Такое соглашение подписывается впервые, и это эпохальное событие! Наша задача — рассказывать южноуральцам о том, что у нас происходит интересного, зрелищного, эксклюзивного, хорошего. Мы таким образом объясняем, что к нам стоит приезжать на шикарные фестивали, которые стали легендарными как «Ильменка», что появляется нового. И это значимо, потому что наша работа не пройдет незамеченной, — добавила Екатерина Юрьевна.

По словам министра культуры, в последнее время светские события интересуют читателей больше, чем ЧП. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

Совместные проекты с министерством культуры «Комсомолка» создает на протяжении последних 5 лет. Но сейчас работа упорядочивается, становится более концептуальной.

— Хочется поблагодарить министерство культуры в лице Алексея Валерьевича за доверие. Работа нашего холдинга была отмечена и в прошлом году, — подчеркнула директор издательского дома.

Сейчас у челябинской «Комсомолки» два проекта с министерством культуры и автомобильным заводом «УРАЛ». С 18 ноября на радио (95.3 FM) каждую пятницу в 13:24 выходит детский подкаст с ящеркой Златой, которую озвучивает актриса челябинского театра кукол. В каждом выпуске Ваня и Лида задают вопросы, на которые их родители не могут дать ответы:

- Зачем нужны народные праздники?

- Кто такие археологи?

- Как экспонаты попадают в музей? И так далее.

А с 23 декабря запустили серию развивающих, образовательных и экспертных подкастов «Культур-мультур». Постоянная ведущая рубрики Алина Покровская два раза в месяц по пятницам в 13:00 приглашает специалистов, которые рассказывают ей про культуру изящно и легко. В предыдущих выпусках уже обсудили:

- народные традиции;

- секреты артистов уральской школы балета;

- стоимость билетов в театры и многое другое.

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