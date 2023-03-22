В Челябинской области легковушка с пассажирами врезалась в грузовик, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На территории Каслинского района в Челябинской области столкнулись грузовик и легковушка. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 13:30 часов на 109 км автодороги подъезд к городу Екатеринбург. 37-летний мужчина за рулем иномарки Toyota столкнулся с грузовиком КАМАЗ, водитель которого остановился впереди на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии травмы получили два пассажира легковушки. Известно, что машины ехали со стороны Екатеринбурга в Челябинск.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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