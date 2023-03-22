Пошел за покупками в магазин и остановил психопата: челябинец задержал мужчину, который бил женщин на улицах города

Задержанный числился в розыске за нападение на женщин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инженер-проектировщик Евгений Радюшевский вместе с прохожим задержал в Челябинске мужчину, который подходил на улицах к женщинам и наносил удары без причины.

Как сообщает издание Hornews.com, все произошло возле продуктового на улице Российской. Евгений вместе с семьей шел в магазин за покупками, когда увидел пенсионерку, которая лежала на земле. Прохожие объяснили, что на нее напал неизвестный мужчина – тот потащил бабушку за капюшон и со всей силы бросил на асфальт.

Челябинец уточнил, в каком направлении ушел неадекват и побежал следом. По пути он заметил вторую пострадавшую и направился к ней.

— Увидел девочку-подростка, на вид ей лет 15, она рыдала и сказала, что незнакомый прохожий ударил ее по лицу. Она показала куда дальше пошел этот мужчина, ну я побежал. Ко мне присоединился ещё один мужчина, он тоже видел произошедшее. Чуть дальше мы этого преступника увидели, вместе скрутили. Одной рукой его держал, другой по телефону вызывал полицию, – рассказал Евгений.

Полицейские увезли преступника в отдел. Оказалось, что мужчина числился в розыске, так как ранее уже совершал подобные нападения: в феврале он ударил по лицу нескольких женщин недалеко от остановки «Детский мир». Причем в соцсетях челябинки отмечают, что им тоже приходилось встречаться на улицах с этим мужчиной – одни получили пощечину, а другим нанесли прямой удар по лицу. Теперь задержанному предстоит ответить за свои действия перед законом.

Что касается Евгения, то о его подвиге случайно узнали на работе. Компания «Интерсвязь», где трудится мужчина, собирается не только его поощрить, но и наградить в торжественной обстановке.

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