В Челябинской области ликвидировали все площадки для проведения митингов без согласования

Все публичные мероприятия в регионе теперь нужно согласовывать с властями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ликвидировали все площадки для митингов, проведение которых можно было не согласовывать с властями. Речь идет о «гайд-парках» – их перечень ввел в 2012 году губернатор Михаил Юревич. Теперь это постановление утратило силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Утратило силу постановление правительства Челябинской области от 28.12.2012 г. № 731-П «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории региона, — говорится в документе.

Изначально в Челябинске были четыре «гайд-парка». Но вскоре из списка исключили два места, которые находились в центре города - Алое поле и парк Гагарина. Свободными для митингов оставались только парковка у ледовой арены «Трактор» и сквер на ЧМЗ.

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