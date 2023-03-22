Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:29

В Челябинске арестовали сотрудника Ростехнадзора за злоупотребление полномочиями при ремонте трассы М-5

Ущерб от его действий оценили на сумму в 50 млн рублей
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Преступление выявили сотрудники ФСБ

Преступление выявили сотрудники ФСБ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд Челябинска в среду, 22 марта, отправил в СИЗО сотрудника межрегионального отдела по Госстройнадзору уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело обвиняемого связано с ремонтом участка трассы М-5. По данным следствия, сотрудник Ростехнадзора в ходе проверки принял работы, которые были выполнены с нарушениями. Ущерб бюджету составил порядка 50 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru