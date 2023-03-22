В Челябинске арестовали сотрудника Ростехнадзора за злоупотребление полномочиями при ремонте трассы М-5

Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд Челябинска в среду, 22 марта, отправил в СИЗО сотрудника межрегионального отдела по Госстройнадзору уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело обвиняемого связано с ремонтом участка трассы М-5. По данным следствия, сотрудник Ростехнадзора в ходе проверки принял работы, которые были выполнены с нарушениями. Ущерб бюджету составил порядка 50 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца.

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