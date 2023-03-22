В Челябинской области подешевели смартфоны, пылесосы и холодильники

Смартфоны упали в цене на 9,5%

Контрольно-счетная палата Челябинской области по итогам мониторинга цен за февраль выявила снижение стоимости ряда непродовольственных товаров. В частности, подешевела бытовая техника: напольные электропылесосы (-13%), триммеры (-11%), смартфоны (-9,5%), двухкамерные холодильники (-5,6%), блендеры и миксеры (-5%).

— Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, эти рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками, — объяснили в КСП региона.

Среди продовольственных товаров в Челябинской области подешевели лимоны (-5,4%), рыба (-5,2%), чеснок (-4,2%), апельсины (-3,4%) и овсяные хлопья «Геркулес» (-2,6%). Причинами снижения цен стали хорошая урожайность и способствующие условия для выращивания пищевых продуктов.

На рынке услуг тоже отмечается снижение цен. Так, на 7,9% упала стоимость проживание в гостинице, а проезд в вагоне-купе дальнего следования в расчете на 100 км подешевел на 7,3%.

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