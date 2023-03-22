Челябинская область примет всероссийский форум дополнительного образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: правительство Челябинской области

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе фестиваля по профориентации «Билет в будущее» предложил провести в Челябинской области всероссийский форум дополнительного образования. Губернатор региона Алексей Текслер идею поддержал и выразил готовность принять мероприятие.

— Мы готовы, и это очень своевременное предложение. Обязательно сейчас обсудим все детали и проведем. Востребованность огромная, поэтому большое спасибо министерству просвещения за эту инициативу, — заявил Алексей Текслер.

Планируется, что участники всероссийского форума обсудят потенциал использования образовательной инфраструктуры Челябинской области, в том числе «Кванториумов», «ИT-кубов» и центров «Точка роста». По словам губернатора Алексея Текслера, правительство региона уделяет внимание вопросам профориентации не только в школах, но и в детских садах.

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