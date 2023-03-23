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НовостиПроисшествия23 марта 2023 4:07

Притворился, что завел детей с женой и соседкой: в Челябинске иностранца судят за фиктивное отцовство

Трое жителей Челябинска хитростью получили пособие на несуществующих детей
Анастасия ТРОФИМОВА
Жители Челябинска получили маткапитал на придуманных детей

Жители Челябинска получили маткапитал на придуманных детей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске мужчину, его супругу и соседку судят за мошенничество. Благодаря обману женщины получили деньги, а их сообщник приобрел гражданство. Аферисты притворялись, будто стали счастливыми родителями.

27-летний иностранный гражданин сговорился с супругой-россиянкой и живущей по соседству женщиной. После этого мужчина заявил в ЗАГСе, что обе женщины родили по ребенку. Ему удалось оформить свидетельства о рождении в реальности не существующих детей. По этим документам мошенники получили материнский капитал — по 250 тыс. рублей на воображаемого младенца.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, свидетельства о рождении детей также помогли «отцу» в упрощенном виде оформить вид на жительство и получить российское гражданство.

Некоторое время мошенники пользовались плодами обмана, но потом полицейские вывели троицу на чистую воду.

Теперь мужчину лишили российского гражданства, а всем троим сообщникам за мошенничество при получении маткапитала грозит штраф до 500 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до 6 лет.

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