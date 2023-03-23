Притворился, что завел детей с женой и соседкой: в Челябинске иностранца судят за фиктивное отцовство

Жители Челябинска получили маткапитал на придуманных детей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Челябинске мужчину, его супругу и соседку судят за мошенничество. Благодаря обману женщины получили деньги, а их сообщник приобрел гражданство. Аферисты притворялись, будто стали счастливыми родителями.
27-летний иностранный гражданин сговорился с супругой-россиянкой и живущей по соседству женщиной. После этого мужчина заявил в ЗАГСе, что обе женщины родили по ребенку. Ему удалось оформить свидетельства о рождении в реальности не существующих детей. По этим документам мошенники получили материнский капитал — по 250 тыс. рублей на воображаемого младенца.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, свидетельства о рождении детей также помогли «отцу» в упрощенном виде оформить вид на жительство и получить российское гражданство.
Некоторое время мошенники пользовались плодами обмана, но потом полицейские вывели троицу на чистую воду.
Теперь мужчину лишили российского гражданства, а всем троим сообщникам за мошенничество при получении маткапитала грозит штраф до 500 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до 6 лет.
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