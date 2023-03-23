В Челябинской области машина насмерть сбила пенсионера

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Симе пешеход погиб в ДТП. Авария случилась поздним вечером 22 марта на улице Линейной.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, внедорожник Chevrolet Niva сбил на дороге 66-летнего мужчину. Машиной управлял 22-летний молодой человек.

Пешеход получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

Напомним, в Челябинской области иномарка заехала под грузовик, пострадали два пассажира.

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