В Челябинской области машина насмерть сбила пенсионера

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Симе пешеход погиб в ДТП. Авария случилась поздним вечером 22 марта на улице Линейной.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, внедорожник Chevrolet Niva сбил на дороге 66-летнего мужчину. Машиной управлял 22-летний молодой человек.
Пешеход получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.
Напомним, в Челябинской области иномарка заехала под грузовик, пострадали два пассажира.
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