В Челябинске из-за сообщения о минировании экстренно эвакуировали студентов колледжа

Колледж находится на ЧМЗ. Фото: google.ru/maps

В Челябинске эвакуировали студентов Южно-Уральского многопрофильного колледжа, который находится в Металлургическом районе. Учебный процесс прервали, всех отпустили по домам. Сотрудники полиции оцепили здание, в котором работают спецслужбы.

– Говорят, сообщили о бомбе. Нас всех с пар отпустили по домам, – рассказал КП-Челябинск студент колледжа.

В ЮУМК от комментария отказались. Полиция готовит разъяснение о проводимых мероприятиях.

– По электронной почте в колледж прислали сообщение о минировании. Сотрудники все проверили, подозрительных предметов не нашли, –сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

Ранее эвакуация коснулась института путей сообщения и Южно-Уральского государственного колледжа. В учреждения также поступило ложное сообщение о минировании.

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