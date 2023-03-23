Челябинск признали самым дешевым для туристов российским мегаполисом

За год стоимость аренды посуточного жилья в мегаполисах выросла на 18% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики определили крупные города с самыми высокими и низкими ценами на посуточную аренду жилья. Дешевле всего снять квартиру в Челябинске, а дороже — в Москве.

В столице Южного Урала арендовать жилье на сутки можно в среднем за 2 040 рублей. Это самая выгодная ставка среди городов-миллионников. На втором месте в ТОПе по доступности жилья для туристов — Уфа. Здесь за сутки проживания в квартире путешественники заплатят около 2 230 рублей. Вместе с тем, в первую пятерку вошли Волгоград — 2 240 рублей, Омск — 2 250 рублей, Красноярск — 2 260 рублей. Данные об этом приводит РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования жилья Суточно.ру.

По информации экспертов, больше всего денег туристы затратят на аренду в Москве. Здесь съем жилья влетит в копеечку, в среднем 3 800 рублей в сутки. Дешевле на тысячу рублей проживание обойдется в Нижнем Новгороде. Третье место по самым высоким ценам заняла Казань со средней ценой 2730 рублей. Пятерку замкнули Санкт-Петербург — 2 670 рублей и Ростов-на-Дону — 2 630 рублей.

В целом, за год стоимость аренды посуточного жилья в мегаполисах выросла на 18%.

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