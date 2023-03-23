«Дорога похожа на суровый квест»: общественников ужаснули ямы и выбоины на трассах в Челябинской области

Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

В челябинском отделении «Общероссийского народного фронта» отправили обращения в Росавтодор и прокуратуру. Активисты просят проверить, как тратят бюджетные деньги на ремонт и содержание дорог на Южном Урале.

Общественники подозревают, что средства из казны расходуют неэффективно. Стоимость контрактов на содержание федеральных трасс в Челябинской области — около 2 млрд рублей, а на асфальте все равно полно ям и глубоких выбоин. Автомобилисты прислали в ОНФ десятки жалоб на состояние дорог.

— Дорога из Челябинска в Курган похожа на суровый квест: водители то и дело рискуют остаться без колес или попасть в смертельную ловушку, — рассказали в «Народном фронте».

Напомним, в Челябинской области собираются построить и отремонтировать более тысячи километров дорог. Но работа растянется на пять лет.

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