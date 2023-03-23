Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» выиграл золотые медали регулярного чемпионата Высшей лиги. Фото БК «Челбаскет»

В завершающих играх второго и третьего этапов регулярного чемпионата России в борьбе за 1-4 места челябинский «Челбаскет» одержал пять побед в шести матчах. Три из них — на домашнем туре, две — в выездных матчах в Ростове-на-Дону. Именно на последнем этапе определилась судьба золотых наград регулярного чемпионата.

«Челбаскет» одержал победы над магнитогорским «Металлургом» (68:66), «Динамо-МГТУ» из Майкопа (81:68), и в последней игре «регулярки» с минимальным счетом (71:73) уступил «Барс-РГЭУ» — хозяевам площадки. Однако даже поражение позволило челябинцам одержать итоговую победу в регулярном чемпионате, опередив ростовчан.

Лучшими игроками в этой серии стали Никита Перцев (15 очков, 7 подборов), капитан Андрей Малышев (15 очков, 10 подборов) и Павел Кольцов (25 очков, 8 подборов).

Президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» Николай Сандаков подчеркнул, что это очень большое событие для всего южноуральского баскетбола.

— Три года назад, когда мы возрождали баскетбольную команду мастеров в Челябинске и делали ставку на местных парней, мало кто верил в достойные результаты в ближайшие пять-шесть лет. Но спустя три года наши парни заканчивают регулярный чемпионат Высшей лиги России на первом месте. Это большое, значимое событие. Спасибо тем, кто помогает и верит в южноуральский баскетбол, — прокомментировал итоги регулярного чемпионата Николай Сандаков.

Магнитогорский «Металлург» занял четвертое место в «регулярке».

Впереди у «Челбаскета» и «Металлурга» игры плей-офф (Финал четырех), которые начнутся в Челябинске 16 апреля (на этом этапе также сыграют победители и призеры Межрегиональных соревнований). Соперники южноуральских команд в ¼ финала определятся позже. Следующий финальный раунд плей-офф пройдет в Майкопе 29 и 30 апреля.

Отметим, что челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» также вышел в плей-офф чемпионата Высшей лиги

РЕЗУЛЬТАТЫ

Высшая лига, женщины (за 5-8 места)

3 марта. «Славянка» - «Самара-2» - 66:46

4 марта. «Вологжанка-Вологда» - «Славянка» - 45:96

5 марта. «Славянка» - «Динамо-2» - 50:54

17 марта. «Славянка» - «Самара-2» - 54:64

18 марта. «Славянка» - «Вологжанка-Вологда» - 75:54

19 марта. «Славянка» - «Динамо-2» - 44:59

Высшая лига, мужчины (за 1-4 места)

БК «Челбаскет»

9 марта. «Челбаскет» - «Динамо-МГТУ» - 84:70

10 марта. «Челбаскет» - «БАРС-РГЭУ» - 85:60

20 марта. «Челбаскет» - «Металлург» - 68:66

21 марта. «Челбаскет» - «Динамо-МГТУ» - 81:68

22 марта. «БАРС-РГЭУ» - «Челбаскет» - 73:71

БК «Металлург»

8 марта. «Металлург» - «Челбаскет» - 82:96

9 марта. «Металлург» - «БАРС-РГЭУ» - 81:72

10 марта. «Динамо-МГТУ» - «Металлург» - 83:92

21 марта. «БАРС-РГЭУ» - «Металлург» - 93:69

22 марта. «Металлург» - «Динамо-МГТУ» - 71:90

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