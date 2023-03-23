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НовостиСпорт23 марта 2023 7:17

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» выиграл золотые медали регулярного чемпионата Высшей лиги

Судьба первого места решалась на заключительном этапе, который прошел в Ростове-на-Дону
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» выиграл золотые медали регулярного чемпионата Высшей лиги. Фото БК «Челбаскет»

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» выиграл золотые медали регулярного чемпионата Высшей лиги. Фото БК «Челбаскет»

В завершающих играх второго и третьего этапов регулярного чемпионата России в борьбе за 1-4 места челябинский «Челбаскет» одержал пять побед в шести матчах. Три из них — на домашнем туре, две — в выездных матчах в Ростове-на-Дону. Именно на последнем этапе определилась судьба золотых наград регулярного чемпионата.

«Челбаскет» одержал победы над магнитогорским «Металлургом» (68:66), «Динамо-МГТУ» из Майкопа (81:68), и в последней игре «регулярки» с минимальным счетом (71:73) уступил «Барс-РГЭУ» — хозяевам площадки. Однако даже поражение позволило челябинцам одержать итоговую победу в регулярном чемпионате, опередив ростовчан.

Лучшими игроками в этой серии стали Никита Перцев (15 очков, 7 подборов), капитан Андрей Малышев (15 очков, 10 подборов) и Павел Кольцов (25 очков, 8 подборов).

Президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» Николай Сандаков подчеркнул, что это очень большое событие для всего южноуральского баскетбола.

— Три года назад, когда мы возрождали баскетбольную команду мастеров в Челябинске и делали ставку на местных парней, мало кто верил в достойные результаты в ближайшие пять-шесть лет. Но спустя три года наши парни заканчивают регулярный чемпионат Высшей лиги России на первом месте. Это большое, значимое событие. Спасибо тем, кто помогает и верит в южноуральский баскетбол, — прокомментировал итоги регулярного чемпионата Николай Сандаков.

Магнитогорский «Металлург» занял четвертое место в «регулярке».

Впереди у «Челбаскета» и «Металлурга» игры плей-офф (Финал четырех), которые начнутся в Челябинске 16 апреля (на этом этапе также сыграют победители и призеры Межрегиональных соревнований). Соперники южноуральских команд в ¼ финала определятся позже. Следующий финальный раунд плей-офф пройдет в Майкопе 29 и 30 апреля.

Отметим, что челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» также вышел в плей-офф чемпионата Высшей лиги

РЕЗУЛЬТАТЫ

Высшая лига, женщины (за 5-8 места)

3 марта. «Славянка» - «Самара-2» - 66:46

4 марта. «Вологжанка-Вологда» - «Славянка» - 45:96

5 марта. «Славянка» - «Динамо-2» - 50:54

17 марта. «Славянка» - «Самара-2» - 54:64

18 марта. «Славянка» - «Вологжанка-Вологда» - 75:54

19 марта. «Славянка» - «Динамо-2» - 44:59

Высшая лига, мужчины (за 1-4 места)

БК «Челбаскет»

9 марта. «Челбаскет» - «Динамо-МГТУ» - 84:70

10 марта. «Челбаскет» - «БАРС-РГЭУ» - 85:60

20 марта. «Челбаскет» - «Металлург» - 68:66

21 марта. «Челбаскет» - «Динамо-МГТУ» - 81:68

22 марта. «БАРС-РГЭУ» - «Челбаскет» - 73:71

БК «Металлург»

8 марта. «Металлург» - «Челбаскет» - 82:96

9 марта. «Металлург» - «БАРС-РГЭУ» - 81:72

10 марта. «Динамо-МГТУ» - «Металлург» - 83:92

21 марта. «БАРС-РГЭУ» - «Металлург» - 93:69

22 марта. «Металлург» - «Динамо-МГТУ» - 71:90

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