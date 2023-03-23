Челябинский микрорайон Чурилово 23 марта остался без воды из-за аварии

Воду отключили на неопределенный срок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинском микрорайоне Чурилово утром 23 марта пропало водоснабжение. Воду отключили из-за аварии.

Как сообщили в МУП «ПОВВ», прорвало трубу на улице Трашутина, между домами №43 и №45. Рабочих отправили чинить поломку, но сколько времени потребуется на устранение аварии, заранее сказать сложно.

Без водоснабжения остаются более сотни домов на улицах Ферганской, Хохрякова, Сергея Герасимова, Зальцмана, 1-й и 2-й Эльтонских, Трашутина, Конструктора Духова, Самохина, ОПСМ-42, Лобинском переулке.

В соцсетях жители микрорайона жалуются на частые аварии и отключения воды. Многие винят строителей, которые при раскопках траншей и котлованов задевают коммуникации.

— Уже надоело, постоянно воду отключают, возмущается горожанка в группе «[В] Чурилово | Челябинск» ВКонтакте.

— Я только за порошком сходила, постирать, и воду отключили. Что за издевательство, — соглашается еще одна челбинка.

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