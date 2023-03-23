В школе «Академа» в Челябинске откроют диабетический класс

В таких классах меньше детей, больше индивидуальных занятий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 1 сентября откроется второй в городе класс для больных диабетом. Дети с таким диагнозом будут ходить в Образовательный центр №7 микрорайона «Академ Риверсайд».

Об этом КП-Челябинск рассказала замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Нужно, чтобы такие дети постоянно мониторили свой состояние здоровье, принимали лекарства. В таких классах меньше детей, больше индивидуальных занятий. Физическая культура, вроде бы, такая же как для всех, но есть особенности. Когда 18-20 человек, дети все равно в поле зрения. Сама образовательная программа не отличается.

Первый диабетический класс в Челябинске появился в 2022 году в 95 лицее. В основном детей набирают после специализированных групп в детском саду.

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