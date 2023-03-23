В Челябинской области введут штрафы за неправильный выгул животных

Животных нельзя выгуливать без поводка. А еще хозяин обязан быть трезв Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинской области будут штрафовать за нарушение правил содержания домашних животных.

Новые правила начали действовать еще в январе. А наказание за их нарушение пока обсуждают. В комитете областного Заксобрания по законодательству одобрили суммы будущих штрафов. Поправки еще предстоит одобрить депутатам ЗСО на общем заседании.

За жестокое обращение с питомцами, если оно содержит признаки преступления, южноуральцев обяжут платить от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Если кто-то задумает содержать домашних животных на лестничной клетке в подъезде или во дворе многоквартирного дома, ему выпишут штраф в 1-3 тыс. рублей. Столько же понадобится заплатить за выгул собаки в общественном месте без поводка.

Если животное отправят бродить по улице без присмотра, ее хозяину будет грозить штраф в 1-2 тыс. рублей.

По новым правилам, с собакой нельзя гулять пьяным людям. Нетрезвого хозяина в таком случае оштрафуют на 1-3 тыс. рублей.

В Челябинской области попытаются бороться с владельцами собак, которые брезгуют убирать экскременты за своими любимцами. За загрязнение территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных хотят вести штраф от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

— Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушениях предлагается наделить органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии, — уточнили детали законопроекта в пресс-службе ЗСО.

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