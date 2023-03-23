На свидание или в тюрьму: в Чебаркуле женщина пыталась вернуть возлюбленного, обвинив его в преступлении

Отношениям пары пришел конец из-за спиртного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Чебаркуля была готова на все, чтобы вернуть бросившего ее кавалера. Она поставила мужчину перед суровым выбором: либо тот вернется к ней, либо отправится за решетку. План провалился, и теперь в заключении может оказаться сама женщина.

40-летняя горожанка написала ложный донос на своего возлюбленного. Она обвинила мужчину в краже золотой цепочки с украшениями стоимостью 50 тыс. рублей.

Полицейские отправились к подозреваемому, но тот превзошел бывшую пассию в коварстве. Чебаркулец сумел записать на диктофон разговор, в котором женщина признавалась, что хочет его вернуть и соврала ради этого стражам порядка. В действительности дорогую цепочку она сняла сама и выбросила в подъезде.

— Мужчина пояснил, что некоторое время назад он расстался с этой женщиной из-за ее пристрастия к алкоголю, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь в отношении жительницы Чебаркуля возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Женщине грозит штраф до 120 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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