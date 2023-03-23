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НовостиОбщество23 марта 2023 11:30

Возле школы в Металлургическом районе Челябинска введут одностороннее движение

На узкой улице две машины попросту не разъедутся
Дарья МАРКОВА
Дорожные знаки начнут устанавливать уже 27 марта.

Дорожные знаки начнут устанавливать уже 27 марта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одностороннее движение введут на части улицы Орловской в Металлургическом районе Челябинска. Четыре дорожных знака начнут устанавливать уже 27 марта.

Сейчас на участке дороги от улицы 32-ой Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров две машины не могут проехать одновременно. Проезжая часть слишком узкая.

Одностороннее движение введут вокруг школы. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Одностороннее движение введут вокруг школы. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Эту идею поддержали жители ближайших домов и родители учеников школы №140, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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