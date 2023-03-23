Возле школы в Металлургическом районе Челябинска введут одностороннее движение

Дорожные знаки начнут устанавливать уже 27 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одностороннее движение введут на части улицы Орловской в Металлургическом районе Челябинска. Четыре дорожных знака начнут устанавливать уже 27 марта.

Сейчас на участке дороги от улицы 32-ой Годовщины Октября до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров две машины не могут проехать одновременно. Проезжая часть слишком узкая.

Одностороннее движение введут вокруг школы. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Эту идею поддержали жители ближайших домов и родители учеников школы №140, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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