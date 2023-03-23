Переполошил всю округу: полицейские задержали челябинца, открывшего стрельбу в элитном микрорайоне

Гильзы от ружья обнаружили во дворе после стрельбы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейские задержали в Челябинске мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в одном из дворов ЖК «Манхэттен». Он проживает в многоэтажке, где и произошел инцидент.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, мужчина живет на третьем этаже. Он произвел выстрелы из охолощенного ружья. Сейчас в отношении челябинца решается вопрос об административном аресте.

Напомним, инцидент произошел во дворе жилого дома на Набережной Героя России Сергея Кислова. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы, а спустя время обнаружили на земле гильзы от ружья.

Похожий случай произошел в январе в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Горожане пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна из пневматического ружья. Хулигана вскоре задержали – им оказался 19-летний парень.

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