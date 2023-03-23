На конкурс по выбору главы Миасса заявились три человека. Среди них — заместитель губернатора Егор Ковальчук

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук

В Челябинской области три человека подали документы на конкурс по выбору главы Миасса. Среди них — вице-губернатор региона Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений города Николай Булдыгин и предприниматель Виктор Легенчук. Как отметили в горсобрании депутатов Миасса, список претендентов не является окончательным.

— Прием документов ведет технический секретариат конкурсной комиссии. Документы от кандидатов принимаются с 13 по 24 марта с 10:00 до 13:00 часов и с 14:30 до 17:00 часов, — рассказали в горсобрании.

Самым первым необходимый пакет документов предоставил 57-летний Виктор Легенчук. Он живет в Челябинске и является генеральным директором фирмы «Аргус групп М».

34-летний Николай Булдыгин работает в администрации Миасса с 2011 года. Он имеет высшее юридическое образование.

Вице-губернатор Егор Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. Имеет три высших образования по следующим специальностям: «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

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