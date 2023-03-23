Мишустин отнес к числу приоритетных проектов строительство межвузовского кампуса в Челябинске

3D-визуализация кампуса. Иллюстрация: министерство образования Челябинской области

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы и предоставил отчет о работе правительства РФ. В своем докладе он отнес к числу приоритетных проектов строительство межвузовских кампусов в 25 городах России, в том числе и в Челябинске. По его словам, это даст развитие науке и высшему образованию в стране, а также создаст комфортные условия проживания и учебы для студентов.

— Центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми – в Томске, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Уфе, в Калининграде, — заявил Михаил Мишустин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что реализация такого масштабного проекта как межвузовский кампус даст региону импульс развития системе высшего образования, поспособствует улучшению экономики и социальной сферы.

— Важно, чтобы кадры, которые выпускают наши вузы, были готовы к самым серьезным задачам, которые стоят сегодня перед промышленностью. Необходимо задействовать весь научно-образовательные возможности, трудовые ресурсы, чтобы не просто заменить технологический импорт, но и создавать новые, не имеющие аналогов в мире, способы производства и технологии, — подчеркнул губернатор.

Напомним, возведение кампуса в Челябинске осуществляется в рамках поручения президента РФ. До 2030 года в стране должны построить 25 таких объектов. Челябинск вошел в первую волну отбора и стал победителем.

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