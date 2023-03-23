Правительство Челябинской области опубликовало обновленный список площадок для митингов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области определились с площадками, где можно проводить митинги без согласования с властями. В новый перечень вошли 197 адресов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Так, в Челябинске выбраны два места для проведения митингов - парковка возле ледовой арены «Трактор» и танцплощадка в парке «Металлург». В Магнитогорске публичные мероприятия без согласования с властями разрешены у памятника «Первая палатка», в Миассе – площадь у стадиона «Труд». В закрытых городах - Снежинске и Озерске - определены сразу по четыре места. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, список мест для проведения митингов без согласования с властями ввел в 2012 году губернатор Михаил Юревич. Однако в марте его постановление утратило силу, а все площадки были ликвидированы. Теперь список обновился.

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