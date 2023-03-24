На 50 километрах дороги между Челябинском и Чебаркулем в 2023 году проведут ремонт

На 26 из 51 км отремонтируют только левый проезд дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в 2023 году собираются устроить ремонт на участке трассы М-5 между Челябинском и Чебаркулем.

На отрезке дороги протяженностью 51 километр займутся устранением бугров, трещин и ям. Укрепят обочины, проложат лотки для отвода воды, а еще вдоль проезжей части поставят новое металлическое ограждение и пластиковые сигнальные столбики. После ремонта асфальта нанесут новую разметку.

— На участке ремонта с 1829 километра по 1844 километр, рядом с поселками Тимирязевский и Витаминный в Сосновском районе, смонтируют два автопавильона, установят оптико-волоконные дорожные знаки, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Павильоны и знаки дополнят фонарями и светофорами.

План будущего ремонта нанесли на онлайн-карту. Все работы на участке с 1820 по 1871 километр трассы обещают завершить осенью этого года.

Напомним, на улице в Металлургическом районе Челябинска введут одностороннее движение.

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