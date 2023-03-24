Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев освободился из колонии

Евгений Тефтелев Фото: Вадим АРХИПОВ

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев 24 марта вышел на свободу. Его отпустили из колонии-поселения в Кыштыме. Бывший мэр отбывал наказание за взятку.

Напомним, Евгения Тефтелева задержали в конце 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с начальником челябинского управления капитального строительства Евгением Пашковым экс-мэр получил от бизнесмена 2,5 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Осенью 2020 года Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате 37,5 млн рублей штрафа.

Однако в колонию строгого режима бывшего градоначальника не отправили. Евгений Тефтелев до июня 2022 года оставался в СИЗО. Потом его перевели в колонию-поселение, где экс-мэр и провел оставшуюся часть назначенного судом срока.

О подробностях дела Тефтелева, его финансовом положении и том, что помогло бывшему мэру сократить срок за решеткой, читайте в нашем материале.

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